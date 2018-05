LUIGI DI MAIO A FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

(ansa) Salvini e Di Maio, ottimisti sulla nascita del governo giallo-verde e si danno tempo ‘2-3 giorni’ per chiudere sul programma ma, precisa il leader della Lega, ‘sennò si vota’. Ma mentre Salvini anticipa: ‘immigrazione, sicurezza e sbarchi parte fondante del programma del governo’, il deputato M5s al tavolo del programma chiarisce, si parte da ‘flat tax e reddito di cittadinanza’. Salvo poi sottolineare le ‘convergenze’ sui diversi temi. Intanto si riparla di un premier ‘terzo’. Mattarella ammonisce, ci si deve sottrarre ‘a una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili’. La base M5s esprime preoccupazione per la possibile scomparsa del conflitto d’interessi dal programma. Ma arriva la rassicurazione: è tra i temi all’esame. Governo, Salvini e Di Maio trattano: ‘Verso un premier terzo’ ultima modifica: da

