Ieri alla ricerca del caldo e oggi a difenderti dall’afa. Non tutti sanno di GBC

Manfredonia, 11 maggio 2018. La tecnologia ha tagliato nuovi traguardi compreso le spese di acquisto e di gestione. In passato bastava un buon albero per farci stare al fresco e buone grotte per conservare neve come ghiacciai. Non possiamo inventarci cose assurde per rinfrescarci. Ora non basta più!!! Con i nuovi climatizzatori inverter i costi si riducono.

Come funziona un climatizzatore inverter?

Un climatizzatore tradizionale lavora a potenza erogata (è quindi assorbita dalla rete elettrica) costante, regolando la temperatura ambiente attraverso l’accensione e lo spegnimento del compressore (on-off). Un climatizzatore inverter lavora a potenza erogata variabile in funzione della temperatura dell’ambiente da raffreddare o riscaldare.

Il dispositivo capace di far variare la potenza erogata dal compressore si chiama inverter, da qui il nome di questa famiglia di climatizzatori.

Grazie a questa tecnologia è possibile raggiungere velocemente la temperatura ambiente desiderata con un consumo di energia elettrica ottimizzato.

Consumi di energia elettrica

Un sistema di controllo inverter regola costantemente la velocità di rotazione del compressore e garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizioni di impiego, rispetto ad un climatizzatore normale, con conseguente riduzione di energia elettrica.

Comfort

Un climatizzatore inverter assicura un comfort maggiore, in quanto grazie al sistema di regolazione continuo della velocità, la temperatura ambiente si mantiene costante.

Quindi in conclusione

Acquistando un climatizzatore inverter risparmierai in bolletta, tutelando l’ambiente grazie alla minore quantità di energia elettrica consumata per garantire il comfort climatico nella tua abitazione o attività lavorativa.

