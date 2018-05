Immagine d'archivio, non riferita al testo

Foggia. Sono 3 le persone ferite a causa di un incidente stradale avvenuto verso le ore 19 sulla S.S.89 alle porte di Foggia. Come riporta Foggiatoday, verso le ore “19 si è verificato un frontale tra una Smart e una Fiat Bravo”. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per le indagini e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Redazione StatoQuotidiano.it Incidente stradale alle porte di Foggia sulla SS89, 3 feriti ultima modifica: da

