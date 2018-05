Post auto / moto / scooter a Manfredonia

Di:



Manfredonia , 11 maggio 2018. In zona Monticchio, nei pressi del Campo Ungaretti, affittasi posto moto/scooter in sicuro box videosorvegliato H24. Per info Debora 3895839992. Manfredonia. Affittasi posto moto/scooter ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.