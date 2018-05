Manfredonia, motovedetta CC recupera involucro con marijuana a Foce Ofanto

Motovedetta Carabinieri (St) - Immagine d'archivio

Manfredonia, 11 maggio 2018. Un involucro contenente marijuana, per un peso lordo di circa 75 chilogrammi, è stato recuperato nel pomeriggio da una motovedetta dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, durante un'attività di controllo. Il rinvenimento è avvenuto al largo delle coste di Margherita di Savoia, in area Foce Ofanto. Dopo essere stato recuperato, l'involucro – contenente marijuana ma quasi totalmente intriso d'acqua – è stato sottoposto a sequestro, con successive formalità di rito. Indagini in corso dei Carabinieri. La notizia è stata confermata.

