Manfredonia. Ottavio Troiano “Libri d’ore”

Vecchi e antichi libri sacri in vendita nei mercatini antiquari di Berlino, dove negli ultimi anni spesso soggiorna, richiamano l’attenzione dell’artista, si offrono prepotentemente al suo talento. Ed ecco che i colori e i segni si riversano in modo febbrile sulle pagine. Le parole, la scrittura si fanno velluto su cui liberare l’estro, sostituendosi alla tela e alla materia degli affreschi.

Colori, figure, silhouettes, grovigli di segni, chiodi- geroglifici si inseguono sulle pagine con l’urgenza e la velocità della sua furia creativa, che, però, non mortifica il letto vellutato della scrittura. E le parole occhieggiano, consapevoli di aver provocato quel prodigioso “stream of consciousness”.

Queste ultime opere di Troiano sono una vera e propria “summa” del suo percorso artistico. Tutte le precedenti esperienze si riversano sulle innumerevoli pagine con rinnovato vigore e freschezza, si moltiplicano, si esaltano, si trasformano in una immensa orchestra.

Michele Miniello

BIOGRAFIA

OTTAVIO TROIANO nasce a Manfredonia, in Puglia, nel 1947 e dagli anni Settanta vive a Firenze. Pittore, scenografo, costumista, autore di installazioni, ha lavorato per alcune istituzioni pubbliche ed esposto sia in Italia che all’estero.

La sua opera si configura da sempre come indagine su un passato storico legato ai luoghi di origine (la terra garganica) e come assiduo confronto con la contemporaneità intesa in senso multidisciplinare. Da ciò scaturisce la passione per il mondo della musica e della danza; a quest’ultimo Troiano ha dedicato una parte cospicua della propria ricerca, tuttora in fase di evoluzione.

Gli ultimi lavori hanno preso in esame antichi libri su cui l’autore ha inteso imprimere una traccia personale elaborandone le pagine con segni grafico-pittorici, quasi un anomalo palinsesto restitutivo.

Attualmente vive e lavora tra Firenze e Berlino.

www.ottaviotroiano.com

ottavio.troiano@tiscali.it

Circolo Unione Manfredonia – Via Arcivescovado, 2 Manfredonia (FG) tel. 0884 581836

Sarà possibile visitare la mostra anche domenica 20 maggio, 10.30-12.30 e 18.00-20.00

L’APPUNTAMENTO

Sabato 19 maggio 2018 alle ore 18.30

Circolo Unione Manfredonia

OTTAVIO TROIANO

Libri d’ore

presentazione Apollonia Rinaldi

intervento Michele Miniello