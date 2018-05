PH MATTEO NUZZIELLO - MANFREDONIA ALTO (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

A Manfredonia, nel salone della Stella “Anna Castigliego” dal 14 al 20 Maggio Ingresso libero dalle ore 9,30 alle 12,30. Nel pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Le scuole possono prenotare anche in orario pomeridiano, da concordare.

Finora sono 50 le classi della scuola primaria di Manfredonia che hanno prenotato la visita. L’inaugurazione si terrà lunedì 14 alle ore 19 e in quella occasione saranno presentate le finalità e i percorsi della mostra . L’iniziativa è organizzata dall’Associazione SS. Redentore, attiva da molti anni sul fronte del sostegno scolastico e nel creare pari opportunità educative e formative, e dagli Istituti Comprensivi “Croce-Mozzillo” e “San Giovanni Bosco”. Tutti gli altri istituti hanno aderito e condiviso l’iniziativa. Un lavoro collettivo di persone (insegnanti, animatrici culturali…) che condividono l’amore per il libro, la lettura, la cura dell’infanzia. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa. Un bambino che legge sarà capace di costruire sogni che alimenteranno sempre la sua immaginazione. E l’immaginazione non è una competenza specifica, è qualcosa di indefinibile che sostiene e attraversa tutta la vita. Sicuramente è una potenza del pensiero, intuizione del nuovo, capacità di avere una visione inedita. Insomma qualcosa di importante che va aiutata a manifestarsi e a crescere. I libri sono come la mente: funzionano se li apri. MOSTRAMI. La prima mostra del libro illustrato ultima modifica: da

