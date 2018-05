Riccardi “Educazione alla bellezza e rispetto decoro urbano: la mission possible di Agostino”

Di:

Manfredonia, 11 maggio 2018. Un nuovo bel weekend primaverile è alle porte. Dopo un lungo inverno, il meteo ci fa godere di giornate all’aria aperta da vivere con famiglia ed amici, ed in molti scelgono Manfredonia per le prime gite fuoriporta della bella stagione.

In questi giorni non ho potuto esimermi dal constare con piacere che ci sono cittadini ed operatori turistici virtuosi come Agostino Abondio, impegnato personalmente in prima linea nel perfetto decoro urbano di tutto lo spazio prospiciente la sua attività nei pressi del Lungomare Miramare.

Un gesto civico e di generosità verso noi concittadini e turisti da prendere d’esempio. Pulizia e manutenzione che, oltre alla professionalità imprenditoriale, simboleggiano soprattutto l’amore per la nostra città. In molti potrebbero strumentalizzare questo mio ringraziamento ad Agostino ed alla sua famiglia, sostenendo che è la Pubblica Amministrazione che deve occuparsi del miglior decoro urbano possibile. Ebbene, io rispondo che per raggiungere tale auspicato risultato, oltre ad un più efficiente servizio svolto dall’azienda preposta, è fondamentale che tutti collaboriamo con i nostri comportamenti quotidiani affinchè la città sia vivibile ed accogliente.

Alla base di tutti i successi c’è l’amore profondo ed incondizionato per quello che si fa. Le attestazioni d’amore per Manfredonia si fanno con il rispetto ed il senso civico. Il decoro urbano conviene a tutti e non è derogabile a qualcun altro. Sarò sempre felice di poter raccontare tante altre belle storie come quelle di Agostino, simbolo di una significativo ed incoraggiante inizio di evoluzione culturale. Grazie e buon lavoro Agostino!”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.