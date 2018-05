Riprogrammati treni sulla Potenza-Foggia

Di:

(ANSA) – POTENZA, 11 MAG – Rete ferroviaria italiana ha programmato per le prossime due settimane, a partire da lunedì 14 maggio, la riprogrammazione dei servizi sulla linea Foggia-Potenza per agevolare i lavori di ammodernamento della stazione di Melfi (Potenza). “I treni – è scritto in una nota – saranno sostituiti con bus, quelli in circolazione potranno allungare i tempi di viaggio di circa dieci minuti”.

