Stabilizzazioni in Sanità, Ruscitti “Niente timori”

Bari. In merito ad alcune notizie comparse quest’oggi sui giornali e relative ai tempi della stabilizzazione del personale, il direttore del Dipartimento regionale delle Politiche per la salute Giancarlo Ruscitti ha inteso specificare che “la stabilizzazione è ormai un dato acquisito e che pertanto non deve esserci alcun timore”.

“Pur confermando la Regione Puglia la ferma convinzione di procedere alla stabilizzazione – ha detto Ruscitti – mi corre l’obbligo di dire che la delibera assunta dalla ASL di Foggia in relazione a questa materia, è stata poi revocata due giorni fa in quanto il dispositivo della delibera non era immediatamente eseguibile”.

“Vorrei ricordare inoltre – ha continuato Ruscitti – che per il coordinamento di tutte le attività relative alla stabilizzazione del personale, nello spirito della legge Madia, è stato istituito il Tavolo delle ASL pugliesi, insediatosi presso il Dipartimento regionale. Il Tavolo sta lavorando e ha già prodotto i primi risultati, e cioè la pubblicazione degli elenchi aventi titolo e l’avvio delle verifiche su alcune, poche, particolari situazioni. Si continuerà dunque, per portarlo a compimento, il percorso della stabilizzazione senza soluzione di continuità e con il metodo della condivisione. Ribadisco che le stabilizzazioni sono un dato ormai acquisito e che le fughe in avanti non portano alcun vantaggio. Vorrei infine – ha concluso il direttore del Dipartimento – rivolgere un invito a tutte le organizzazioni sindacali per una maggiore collaborazione: lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo, raggiungiamo insieme il risultato e mettiamo da parte tutto il resto. Così veramente siamo dalla parte di chi aspetta di essere stabilizzato”.