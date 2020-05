Bari, asintomatica da 2 mesi in quarantena “Il mio compagno è morto voi pretendete il tampone”

, architetto e presidente onorario di World – Law, Economics & Architecture, alcune settimane fa ha scritto una lettera aperta al premier Conte e al ministro della Salute Speranza, esortandoli a passare dalle “cure tardive in ospedale” alle “cure precoci a casa”. Oggi racconta la testimonianza di una donna barese che ha perso il compagno a fine marzo e che, solo dopo tante insistenze ha potuto fare il tampone. In questi giorni, circa due mesi dopo l’inizio del calvario, è risultata positiva.

LA TESTIMONIANZA – Questa è la storia vera di Anna (nome di fantasia), distinta signora barese di 58 anni. Può essere la storia dolorosa di un italiano qualunque, che ha toccato con mano quanto sia spietato il “coronavirus”. Anna vive una tragedia, ma non molla. Il suo compagno a metà marzo ha tutti i sintomi e sta malissimo. Dopo alcune segnalazioni giunge a casa l’ambulanza. “I sanitari visitano il mio compagno – spiega Anna -, ma ritengono che non abbia l’infezione, non fanno il tampone e vanno via e allora una nuova sequela di telefonate. Dopo qualche giorno ritorna l’ambulanza, sembra un film con l’identico copione: controllano, ma ritengono che non abbia l’infezione, non fanno il tampone e vanno via”. Fonte Bari.IlQuotidianoitaliano.com