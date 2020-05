Carlo D’Ercole “Fondi e bandi, dottoressa Sabato sveglia, forza!”

Cerignola, 11 MAGGIO 2020. “Sveglia, dott.ssa Sabato! E si ricordi che Lei è un’ospite nella città. E gli ospiti hanno il dovere di comportarsi con garbo!”. Apostrofa così Carlo D’Ercole, oggi dalla sua pagina Facebook, uno dei tre commissari prefettizi nominati per la provvisoria amministrazione di Cerignola da ottobre 2019. La commissaria in questione, Adriana Sabato, avrebbe la responsabilità di aver già perso finanziamenti pubblici per progetti culturali di rilevante importanza per la Città di Cerignola, secondo il monito lanciato dal giovane Assessore – sospeso – alle Politiche Giovanili e Sport.

La commissaria prefettizia starebbe “vanificando tutti gli sforzi fatti da noi e dalle Associazioni del territorio” insiste Dercole “e, con il suo atteggiamento che sfiora la maleducazione, non ricevendo le Associazioni, rischia di perdere altre centinaia di migliaia di euro”. Uno dei lavori più importanti svolti nei quattro anni di amministrazione Metta, ora sospesa, sarebbe stato, secondo Dercole, quello di creare un rapporto di collaborazione e fiducia con le Associazione del territorio. “Insieme a queste abbiamo lavorato molto” sottolinea “e vinto tanti bandi sia regionali che ministeriali”. La Commissione prefettizia ora al governo della città starebbe invece buttando all’aria tutto questo. Avrebbe perso i soldi del bando parte del Fondo nazionale delle rievocazioni storiche del Mibac con cui “volevamo riproporre la battaglia di Cerignola, coinvolgendo tutto il quartiere della Terravecchia” e con cui “avevamo programmato la sfilata in abiti storici, con scuole e centri sociali ed un villaggio medioevale con degustazioni di prodotti locali”. Stessa sorte potrebbe toccare, ancora secondo Dercole, alle attività della Cittadella “visto che la dottoressa Sabato non risponde e non riceve nessuno”.

A cura di Daniela Iannuzzi