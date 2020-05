Cerignola, agguato agli ultras del Lecce: la Digos esegue 39 perquisizioni

Perquisizioni in corso a Lecce e a Bari per gli scontri avvenuti il 23 febbraio scorso sulla A16, quando i giallorossi furono vittima di un agguato con spranghe e bengala da parte dei biancorossi. La Digos sta eseguendo da questa mattina una serie di controlli, 39 perquisizioni in tutto, nelle abitazioni dei tifosi di entrambe le città: 25 a Bari e 14 a Lecce, su disposizione della. I fatti si svolsero infatti all’altezza di Cerignola quando i pullman dei leccesi vennero accerchiati e attaccati per strada e poi dati alle fiamme. Teatro della vicenda il casello di Cerignola, zona Ofanto: qui gli ultras baresi sarebbero riusciti a bloccare il traffico, mettendosi di traverso – anche cospargendo di chiodi l’asfalto – tra due van salentini, con a bordo in tutto poco meno di 20 persone, tra cui alcuni bambini. Fonte: quotidianodipuglia.it