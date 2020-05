Cislaghi “Landella si è svegliato in ritardo, prenda esempio da Tutolo..”

, 11 maggio 2020. “Fa piacere chelegga i giornali e i report della Fondazione Gimb perchè solo leggendo i report si rende conto di quale è la situazione in Provincia e nella città dove, purtroppo, esercita la funzione di sindaco. Poteva prendere esempio da Antonio Tutolo, Sindaco di Lucera, che ha tuonato perchè sa bene quali sono i problemi di chi vive in quarantena fiduciaria perchè ha un congiunto positivo al test dei tamponi. Conosce l’ansia di chi ha un figlio, un coniuge, un genitore positivo e la paura, la sofferenza di non poterlo abbracciare e di non sapere se a sua volta è infetto perchè a lui è negato di fatto, o rimandato sine die, l’esame diagnostico del “tampone”.

Piccole differenze su come si amministra una città, su come si governa stando al chiuso delle stanza o in contatto con i cittadini che si rappresentano. Poco conta che un sindaco sappia chi è in quarantena a casa se poi non si prodiga perchè a tutte le persone coinvolte siano fatti i test diagnostici puntualmente.Se poi, in aggiunta, non riesce a gestire con tempestività i disagi dei nuovi poveri tardando la distribuzione dei buoni spesa governativi il quadro del suo interesse per la città è completo e negativo per chi è amministrato.

Frango fa quello che ha sempre fatto, sbraita contro altri per coprire le sue negligenze.

Stendiamo un velo pietoso sul suo silenzio nel chiedere quanti siano gli esami dei tamponi fatti in città e in provincia, un silenzio ancor più grave perchè Foggia Provincia ha tutti i trend peggiori nella gestione dell’epidemia e di Foggia cità si conosce solo il numero di casi accertati che ci fanno meritare il bollino rosso e la maglia nera. Ora, dopo le insistenze di parte dei Consiglieri regionali, e ringrazio i rappresentanti M5S, sappiamo quali siano i dati epidemiologici della provincia come sappiamo che le USCA promesse non arriveranno in numero sufficiente in breve tempo come non sappiamo quante ne siano precise a pieno regime.

Queste sono le domande che rinnovo a Regione Puglia: quanti test diagnostici con i tamponi sono stati fatti in strutture extra ospedaliere per identificare e isolare i contagi in ambito familiare? Quanti test diagnostici sono fatti in città e in provincia e con quale criterio si sia individuato il loro numero? Quanti e operatori USCA sono previsti per la nostra provincia che è la più estesa della regione e che ha un numero di casi per abitanti più elevato di tutte le altre provincie pugliesi? Qual’è il piano operativo per le USCA e quanto territorio/residenti dovrà coprire ogni unità operativa? Un solo consiglio al nostro, purtroppo, sindaco. Lascia perdere il trono su cui hai fatto la prima campagna elettorale, lascia perdere le fotografie che ti vedono sorridente e prova a girare per le strade per renderti conto di cosa succede in città. Prova ad andare a vedere come vive che abita nei bassi, magari quelli che la tua amministrazione comunale contribuisce a pagare, di come molte famiglie hanno difficoltà a fare la spesa. Poi gira per la città e renditi conto di come la Polizia Locale opera anche in presenza di assembramenti lungo le pista ciclabile di viale Europa o della concentrazione di acquirenti negli esercizi della media e grande distribuzione. Un Sindaco questo fa, sta vicino a chi vive i problemi delle nuove e vecchie povertà, delle nuove e vecchie malattie”.

(A cura di Giorgio Cislaghi, Foggia 11 maggio 2020)