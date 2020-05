Conca a Emiliano “Riabilitazione lasciata a se stessa”

Presidente Emiliano, le inoltro la e-mail che le ho inviato l’11 aprile scorso a cui, oltre a non dare risposta, non ha mai dato seguito. Le scrivo per sollecitarle oltremodo la riattivazione della riabilitazione domiciliare, la cui interruzione ha fatto preoccupare migliaia di famiglie, ha negato diritti, ha aggravato quadri clinici e provocato morti per inattività prolungata.

Tanti mi hanno chiesto di interessarmi alla questione, ma voglio riportarle in calce un post che un papà amorevole le ha rivolto e che probabilmente non ha letto. Parole vere che ben descrivono i disagi arrecati da una stasi prolungata e che spero venga interrotta ad horas. Saluti, Mario Conca

________________________________________________________________________

LETTERA SCRITTA SU FACEBOOK DA NICOLA BARTOLOMEO E INDIRIZZATA A EMILIANO. 8 MAGGIO 2020. Caro Ass.re alla Sanità della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, il 4 maggio è iniziata la “Fase 2” relativa alla gestione di questa emergenza Covid-19. Dal 4 maggio tra le tante attività che dovevano ripartire c’era anche quella sanitaria ordinaria. Tutte le attività commerciali, industriali, artigianali che hanno riaperto il 4 maggio lo hanno fatto rispettando le indicazioni e le prescrizioni fornite sia dal Governo che dalla Regione e quindi hanno atteso la fatidica data del 4 maggio non facendosi trovare impreparate ma, anzi, pronte a fornire la loro opera ed i loro servizi con entusiasmo e tantissima voglia di ritornare ad una pseudo normalità.

Ciò che invece non è accaduto nei Servizi Sanitari Regionali o almeno in alcuni di questi.

Premetto il ringraziamento mio e di molti cittadini pugliesi che hanno visto la Regione Puglia ed il Servizio Sanitario Regionale affrontare e “governare” la fase 1 dell’emergenza con grandissima professionalità ed efficacia (penso ai Dipartimenti di prevenzione, agli ospedali, ai laboratori, e a tutto lo staff che insieme a lei ha gestito e sta gestendo questa Emergenza).

Ma fatta questa premessa torno, ahimè dolorosamente a constatare come, alcuni servizi sanitari, nonostante abbiano trascorso 2 mesi di quasi totale inattività, siano arrivati COMPLETAMENTE IMPREPARATI alla data del 4 maggio.

Mi riferisco ai servizi che si occupano di quella fascia di popolazione che fa meno rumore, a cui difficilmente ci si rivolge nelle conferenze stampa o nelle dirette Facebook; mi riferisco caro assessore Emiliano ai servizi dedicati ai disabili come ad esempio quelli di riabilitazione.

Sono il padre di un bimbo di 6 anni con paralisi cerebrale infantile. Sono il padre di un bimbo che da due mesi non fa fisioterapia. Noi come altre famiglie con disabili abbiamo trascorso questi due mesi con ansia, combattuti tra la necessità della fisioterapia e la paura del contagio per i nostri soggetti “deboli”.

Nel nostro caso, in questo periodo di quarantena, siamo stati costretti a rivolgerci d’urgenza a centri fisioterapici privati per evitare i danni devastanti che la mancata fisioterapia può causare nella fase di crescita di un cervello affetto da paralisi cerebrale infantile. Abbiamo atteso il 4 maggio con questi sentimenti.

Ma quando il 4 maggio nessuno del servizio di Riabilitazione si è fatto vivo, è stato forse ancor più devastante ascoltare in serie, dall’altra parte del telefono, il poliambulatorio che si occupa della fisioterapia domiciliare e poi la Direttrice del nostro Distretto, e poi la direzione della nostra ASL, rispondere alla nostra richiesta sui tempi di ripartenza del servizio di fisioterapia con queste parole: “Eh, ci vorranno dei giorni, non è che si parte da un momento all’altro, ci dispiace comprendiamo il il disagio ma dall’alto non abbiamo avuto nessuna indicazione su come farlo…”

NON SANNO O NON HANNO INDICAZIONI SU COME RIPRENDERE IL SERVIZIO?

Ognuno faceva riferimento, scaricando le proprie responsabilità, come al solito “al livello più alto”. E quindi a meno che il livello più alto a cui debba rivolgermi sia il Padre Eterno, mi rivolgo a lei:

Perché il titolare del bar di paese o della bottega di barberia non vede l’ora di riaprire e nel frattempo che arrivi quel giorno si sta attrezzando per farlo al meglio e subito, mentre i servizi di riabilitazione hanno avuto due mesi di tempo ed invece non lo hanno fatto?

Fa male, fa malissimo sentirla pomposamente annunciare su Facebook per ricevere più like possibili che “è possibile ripartire con gli allenamenti individuali” o addirittura che “è possibile riprendere l’allenamento e l’addestramento degli animali” mentre per chi quegli allenamenti sono vitali restano solo le frasi di circostanza e di compatimento che spesso noi famiglie con disabili a carico siamo costretti ad ascoltare.

In attesa di una Sua cortese risposta, che spero sia la meno evasiva e di circostanza possibile, la saluto cordialmente.

Il papà di un bambino con PCI – Nicola Bartolomeo-