Covid, 38enne foggiano dimesso dopo 33 giorni con un polmone artificiale

View this post on Instagram

Per 33 giorni con un polmone artificiale. Ce l’ha fatta ed è stato dimesso dal reparto Covid di Terapia intensiva di Bari il 38enne foggiano arrivato in elisoccorso il 6 aprile ad Asclepios. I medici che gli hanno salvato la vita sottoponendolo a Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) lo salutano con un lungo applauso di incoraggiamento. #policlinicodibari #covid_19 #covid19 #iorestoincorsia #polibari2020 #sanità #sanitàsocial #insiemecelafaremo