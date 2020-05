Foggia, torna il Consiglio comunale: si parlerà dei debiti fuori bilancio

, 11 maggio 2020. Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza con modalità telematica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom.us”, in seduta ordinaria di prima convocazione per giovedì 14 Maggio 2020 alle ore 10:00 per la trattazione dell’argomento di cui al seguente:1) Sent. n. 3038/2018 Tribunale di Foggia – causa civ. di appello iscritta al n. 7014/2016 – R.G.

– proposta dal Comune di Foggia c/SCHENA Anna; Riconoscimento della legittimità del

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e

liquidazione dell’importo complessivo di Euro 4.412,73

(euroquattromilaquattrocentododici/73) di cui Euro 2.374,03 per risarcimento danni ed

Euro 2.038,70 per spese e competenze di giudizio, in favore della sig.ra SCHENA Anna.

2) Giudice di Pace di Foggia – Sent. n. 554/2019 causa civ. n. 4133/2016 – R.G.A.C. – Sabatino Vincenzo c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di Euro 4.286,22 (euroquattromiladuecentottantasei/22) di cui Euro 2.153,88 per risarcimento danni ed Euro 2.132,34 per spese e competenze di giudizio in favore del sig. Sabatino Vincenzo.

3) Decreto Ingiuntivo n. 3057/16 RG 5067/16 – Giudice di Pace di Bari – in favore della C.A.B. (Centro Assistenza Bari s.r.l.) . Riconoscimento debito fuori bilancio e liquidazione

dell’importo complessivo di euro 930,99.

4) Sentenza n. 3136/2018 del Tribunale Ordinario di Foggia nella persona del Giudice Avv.

Giacomo Volpe Ciuffreda Giuseppe contro il Comune di Foggia (R. G. 1679/2013 Rif

433/2013). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194

del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di . 1.605,03 per spese legali in favore di Ciuffeda Giuseppe.

5) Sentenza n. 75 del 08/04/2019 emessa dal G.O.P. di Mirabella Eclano (AV), Avv. Pasquale NUNZIATA. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 418,80 per il pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente Avv. Anna ESPOSITO, in proprio, calcolate in solido con la ADRIATICA SERVIZI S.r.l.

6) Sentenza n. 276 del 01/03/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 222,40 per il pagamento delle

spese di giudizio in favore della ricorrente FERCAL SERVIZI ASSICURATIVI S.r.l.

7) Verbale di conciliazione n. 38/2019 ex art. 185 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia Dott.

Maria Rita Guarino nel procedimento Rg 4910/2015 Mario Mastropieri c/Comune di Foggia

(Rif 357/2015). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.

194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di 4.000,00#, di cui

.3.000,00 in favore di Mario Mastropieri per risarcimento danni ed 1.000,00 per spese di

giudizio in favore del difensore Danilo Piccirillo.

8) Sentenza n. 591 del 10/05/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Mirella PEDARRA.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 729,56 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore del ricorrente Sig. Michele TAVAGLIONE, calcolate in solido con la MAZAL

GLOBAL SOLUTION s.r.l.

9) Sentenza n. 274 del 01/03/2019 emessa dal GdP di Foggia, avv. Mirella Gabriella

STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 285,28 per il pagamento delle

spese di giudizio, in favore del ricorrente Avv. Piergiorgio DI LEMBO, in proprio.

10) Sentenza n. 461 del 12/04/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 261,87 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore dell’Avv. Alessandro MONGELLI e Avv. Michele MONGELLI, distrattari.

11) Sentenza n. 521 del 07/05/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 290,57 per il pagamento delle

spese di giudizio in favore della ricorrente FLORIO GROUP S.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t.

12) Sentenza n. 755 del 24/06/2019 emessa dal GdP di Foggia, avv. Rosa Anna CUTOLO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 277,13 per il pagamento delle spese di

giudizio, in favore del ricorrente Sig. Filomeno DE MAIO.

13) Sentenza n. 668 del 04/06/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 407,78 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore dell’Avv. Danilo PICCIRILLO, distrattario.

14) Sentenza n. 891/2019 del Tribunale di Foggia – Comune di Foggia c/ Cirieco Rosaria (R. G. 1846/15 Rif 533/15). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi

dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di . 2670,19 per

spese legali in favore di Cirieco Rosaria.

15) Sentenza n. 2875/2018 Tribunale di Foggia – De Vitto Raffaele/Comune di Foggia –

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del DLgs

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 12.035,42# in favore dellavv. Raffaele De Vitto.

16) Decreto del 18.02.2019 Tribunale di Foggia Sezione Fallimentare rgn 3/2012 sub 5

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del DLgs

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 7.127,13# di cui 7.029,13 in favore

della Curatela del fallimento AMICA spa ed 98,00 per contributo unificato.

17) Sentenza n. 83 del 21/01/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Rosa LOVAGLIO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 203,26 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore dell’Avv. Nicola SPINIELLO, distrattario.

18) Sentenza n. 450 del 29/03/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 531,89 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore del ricorrente Sig. Gennaro GRECO, calcolate in solido con la MAZAL

GLOBAL SOLUTION srl.

19) Sentenza n. 464/15 del Giudice di Pace di Fermo nella persona del Giudice Avv.

Giuseppe Fedeli E.V.F Spa contro il Comune di Foggia (R. G. 530/12 Rif 126/12).

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs.

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di . 10.270,34 di cui 7.682,56 in favore

della E.V.F. Spa e 2.587,78 per spese legali, relative sia al D.I. n 115/12 e alla sentenza n.

464/15, in favore dell’Avv. Giuliana Pazzi, quale antistataria.

20) Sentenza n.1361/2019 del Tribunale Ordinario di Foggia nella persona del Giudice Dott.

Caterina Lazzara nel procedimento Rg 1674/2013 – Comune di Foggia c/ TRIADE SRL e

Unicredit Banca S.r.l.- (Rif 428/13). Riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva

di 2.332,20#, in favore della TRIADE SRL per spese di giudizio, (IVA non dovuta), CPA e

rimborso forfettario.

21) Sentenza n. 947 del 15/05/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 551,51 per il pagamento delle

spese di giudizio, in favore dell’Avv. Pio Giorgio di LEO, procuratore antistatario.

22) Sentenza n. 992 del 18/09/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 407,78 per il pagamento delle spese di

giudizio, in favore della ricorrente Sig.ra Giorgia CALABRESE.

23) Sentenza n.572 del 30/04/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 524, 51 per il pagamento delle spese di

giudizio, in favore dell’Avv. Giuseppe SIDELLA, distrattario.

24) Sentenza n. 201 del 13/02/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Alessandra ROCCO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 524,51 per il pagamento delle spese di

giudizio, in favore del ricorrente Sig. Arcangelo CAPONE.

25) Sentenza n. 737 del 19/06/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Mirella PEDARRA.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 143,52 per il pagamento delle spese di

giudizio, in favore della ricorrente Sig.ra Patrizia ALBERINI.

26) Sentenza n. 103 del 24/01/2018 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e

liquidazione della somma complessiva di euro 334,82 per il pagamento delle spese di

giudizio in favore del ricorrente Sig. Carmine DE SIMONE.