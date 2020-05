I pellegrinaggi al Gargano di San Michele

MAGGIO è per antica tradizione il mese dei pellegrinaggi al monte Gargano di San Michele Arcangelo. La Grotta ove il principe degli Angeli si manifestò per la prima volta a maggio del 490, è la meta principale di un lungo percorso a tappe attraverso i santuari di“I pellegrini si preparano all’incontro con l’Arcangelo Michele nel luogo terribile della sua apparizione, casa di Dio e porta del cielo” annota padre, storico della Biblioteca di San Matteo, nel suo “Il penoso e stancoso viaggio dei sette giorni” (Paolo Malagrinò editore, 2002). Pellegrini che in maggioranza provengono dalle province di Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Campobasso, Isernia, Chieti, L’Aquila, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Lazio meridionale.

GENTE del popolo, ma non solo. “A salire all’impervio acrocoro e venerarne il Protettore furono anche Santi Principi, Grandi Principi, Re, Imperatori e Sommi Pontefici” i quali accorsero a prostrarsi dinanzi “al Capitano degli Eserciti Celesti” ispirati dall’opera del domenicano Marcello Cavaglieri “Il pellegrino al Gargano”, pubblicato a Macerata nel 1680 e scritta a Siponto quando era collaboratore dell’arcivescovo cardinale Vincenzo Maria Orsini poi papa Benedetto XIII, nel quale forniva tutte le informazioni utili alla conoscenza sulle “personali Eccellenze di San Michele” e delle tre apparizioni garganiche. “Una cronistoria – annota padre Villani – di un plurisecolare pellegrinaggio, densa di annotazioni interessanti, curiose, colorite, fantasiose, abbondantemente utilizzate, talora senza filtro critico né rigore di metodo, da studiosi del celebre santuario”.

UN INTENSO flusso devozionale, una corrente impetuosa che non ha conosciuto soste. Una si, per la verità: quella di quest’anno a causa del micidiale Covid. “Una pausa che rafforzerà la fede e la devozione per San Michele e dunque il pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo” assicura Grazia Galante, versatile scrittrice di San Marco in Lamis che ha descritto da partecipante al pellegrinaggio che i sammarchesi compiono da secoli a maggio. Un pellegrinaggio rigorosamente a piedi che si protrae per tre giorni: due per percorrere i 30 chilometri, in andata e ritorno, della statale 372, che separano San Marco da Monte, uno per le celebrazioni devozionali nella Grotta.

“I PARTECIPANTI alla Cumpagnia – racconta Galante – non meno 500 persone di ogni condizione sociale tra cui moltissimi i giovani, partono all’alba dalla Collegiata a piedi attrezzati di scarpe comode, ombrello, bastone, borraccia. In fila, salmodiando dietro la croce di legno e lo stendardo della Confraternita. Un itinerario con soste tecniche a San Matteo, San Giovanni Rotondo, Campolato prima di affrontare gli ultimi 13 chilometri con l’ascesa finale di 800 metri da Carbonara a Monte. Infine l’emozionante entrata nella Grotta. Il rientro a San Marco della Cumpagnija festosamente accolto dalla popolazione. Una esperienza rigenerante”.

IL PELLEGRINAGGIO michaelita si è andato via via accrescendo richiamando al santuario garganico, divenuto patrimonio Unesco, pellegrini da tutto il mondo. E’ rimasto immutato il carisma religioso anche se non sono mancati gli influssi dell’evoluzione dei tempi, in particolare quello imprescindibile economico, manifestatosi nei modi più utilitaristici a San Giovanni Rotondo con il movimento verso la tomba di San Pio che perpetua l’attrazione autenticamente religiosa del Gargano.



Michele Apollonio