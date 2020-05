“Il Nord non può fagocitare ancora le risorse per il Sud”

Foggia, 11 maggio 2020. “Caro Presidente Michele Emiliano, c’è il rischio che i Fondi per il Mezzogiorno, e persino la riserva del 34 per cento della spesa pubblica ordinaria (proporzionale nemmeno ai bisogni, ma soltanto alla popolazione del Mezzogiorno), siano ancora una volta tolti alla legittima destinazione meridionale e deviati al Nord, come già è accaduto per 840 miliardi di euro in 17 anni (2000-2016) come dimostrato sia da Eurispes, nel suo rapporto 2020, sia da Svimez ed esplicitato dal report 2018 del Sistema Conti Pubblici Territoriali di seguito riportato: Ciò è risaputo anche a livello europeo tant’è che nel mese di ottobre dello scorso anno il direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE Marc Lemaitre, come riportato dai più accreditati organi di informazione italiani, ebbe modo di aprire i lavori della Settimana europea delle città e delle regioni, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, affermando: “Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole. Gli sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno – ed ha chiosato così – questo è legato anche alla capacità amministrativa ma, siamo certi, che con un’attenzione adeguata dedicata a questo campo potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud. E, allora, forse, cominceremmo a fare la differenza!”.

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, nel suo recente intervento in Parlamento, ha detto che le risorse dei fondi comunitari destinate al Sud ed alle Isole non potranno e non dovranno essere spese altrove e che lo stesso vale per la riserva del 34 per cento. Ma la volontà del ministro può essere superata da quella del governo, la cui sudditanza al potere economico confindustriale e delle Regioni più ricche del Nord è apparsa evidente durante la tragedia del coronavirus. Quanto esposto porterebbe a far proseguire ciò che è accaduto, nelle dinamiche della politica di coesione, per esempio negli investimenti del Settore Pubblico Allargato durante il periodo 2000-2017 con i crudeli risultati ( delle medie di spesa molto al di sotto dei riferimenti percentuali per popolazione e territorio ) per il Mezzogiorno, la sua popolazione e le sue imprese riportati nel riepilogo seguente:

Pertanto, superando differenze di partito e concorrenze territoriali, tutto il Mezzogiorno deve esprimere una forza politica generale a difesa dei suoi diritti di base, visto che già, in una bozza scandalosamente anonima fatta divulgare da qualcuno del Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Presidenza del Consiglio, si prospetta l’ennesimo furto della riserva del 34 per cento e dei Fondi per la Coesione, proprio mentre il presidente della Lombardia accampa pretese su ogni cespite rapinabile e la Confindustria, attraverso il suo giornale-portavoce, fa altrettanto.

La UE, nel dare piena flessibilità e un taglio netto alla burocrazia nell’anno contabile 2020-21 per affrontare l’emergenza coronavirus nell’uso dei fondi di coesione, ha precisato in una nota della Commissione (come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il 3 aprile u.s.) sottolineando quanto segue: “ per assicurare che l’attenzione “della politica di coesione” resti sulle regioni meno sviluppate, i Paesi membri dovranno prima esaminare altre possibilità rispetto al trasferimento di risorse dai territori meno sviluppati” verso i più ricchi. Questa operazione non deve “ostacolare investimenti essenziali nelle regioni di origine o il completamento di operazioni già selezionate ”.

Caro Presidente Emiliano, gli eletti sono lo scudo e la lancia dei loro elettori. Questo è il momento di unirsi o almeno di manifestare una comune volontà politica a difesa del Sud e delle Isole nel Governo, nel Parlamento, nella Conferenza Stato-regioni, nelle singole regioni.

Il tempo della pazienza, al Mezzogiorno, è finito. Ora è il tempo del rispetto, dell’azione, dell’equità e della memoria: ci ricorderemo degli assenti. Grazie per quello che farà ed è gradito un cortese riscontro. Distinti saluti.

Sottoscrivono i seguenti 121 iscritti e simpatizzanti del circolo M24A – ET Tavoliere – Monti Dauni di Foggia:

