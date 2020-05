Il per-corso di fotografia “E … siamo ancora qui” continua sulla piattaforma ZOOM

, 12 maggio 2020. L’immagine che “Fotografa” la lezione sui dettagli mi ricorda il 20 marzo del 1987 quando misi piede proprio per la prima volta a Foggia e in questa affascinante chiesa di Gesù e Maria per conoscere, vivere e, se me lo permettete, diventare uno di voi! L’invito per tutti gli appassionati è collegarsi alla piattaforma ZOOM per prendere parte alla lezione “on line” di martedì 12 maggio alle ore 18,00 tenuta dal “maestro” Michele Sepalone. Ribadirei il motivo saliente che ci accomuna in questa avventura foto solidale: dagli sponsor e dalle libere offerte proviamo ad aiutare le missioni delle suore discepole di Gesù Eucaristico (che specie in Mozambico stanno soffrendo le atrocità di una guerriglia disumana oltre ai problemi legati al Coronavirus) e vorremmo contribuire all’acquisto per il nuovo abito al simulacro della vergine SS. del monte Carmelo.

Il per-corso di fotografia “E … siamo ancora qui” iniziato in sordina il 4 marzo nella rettoria della chiesa del Carmine Vecchio ha sospeso gli incontri .

In attesa di una possibile quanto auspicabile positiva novità, ha dirottato le lezioni cercando di far gruppo con questa piattaforma che ci vede proseguire il cammino IN SICUREZZA …. AMPLIFICANDO A QUANTI LO DESIDERINO DI AVVICINARSI AD UN PASSATEMPO CHE E’ UN VERO NUOVO “LINGUAGGIO”.

(A cura di Giuseppe Lacertosa, Foggia – info: lacertosagiupo@alice.it)