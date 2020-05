La pandemia da coronavirus e la medicina del futuro

Manfredonia, 11 maggio 2020. Mentre scrivo queste poche parole, una grave pandemia imperversa nel mondo. L’impressione generale è che le conseguenze sono e saranno molto gravi e trasformeranno molti degli aspetti della vita quotidiana. Un aspetto particolare mi preoccupa: il rapporto medico-paziente., invocando pertanto un nuovo Umanesimo.

In un noto trattato di Medicina (J. W. Hurst, The Heart Arteries and Veins), a pag. 111, si legge: «Ciascun paziente ha un proprio modo di esprimere i propri disturbi. Noi come medici dobbiamo lasciare ai nostri pazienti scelta di parole e, quando le hanno scelte, dovremo utilizzare le stesse per comunicare con loro».

Il medico deve conoscere il mondo del paziente, ascoltandolo mentre parla liberamente, in modo da individuare quegli aspetti ansiogeni che possono dare origine a somatizzazioni o che possono essi stessi divenire causa scatenante o aggravante di tante malattie.

L’eccessiva tecnicizzazione della medicina ed il conseguente mutato rapporto medico-paziente sono una delle cause, oggi, di una crescente richiesta delle Medicine non convenzionali, dette anche alternative o complementari.

Bisogna evitare che sull’altare della efficienza e della produttività venga sacrificato l’individuo nella sua globalità.

La vera frontiera nel secolo da poco iniziato è proprio questa: coniugare la medicina tecnico-scientifica con quella umanistica affinché essa si concretizzi con un nuovo rapporto medico-paziente, anche per evitare che gli uomini diventino tutti dei longevi robot.

Ora questa pandemia sembra aumentare la distanza medico-paziente. Le visite spesso sono state sostituite dalle telefonate durante le quali vengono raccontati i sintomi ed il medico, su una ricetta che viene inviata on line ad una farmacia della città, prescrive i farmaci che i volontari prelevano e consegnano a domicilio.

Spesso i pazienti preferiscono non andare negli ospedali temendo di essere contagiati dal coronavirus. Si assiste così ad una riduzione dei ricoveri anche di malattie pericolose, quali, ad esempio, l’infarto acuto del miocardio, come segnalato di recente dall’Associazione Nazionale dei Cardiologi.

Come sono lontani i tempi in cui il medico ponendo la mano sul torace faceva dire al paziente la parola trentatré, stabilendo con lui un rapporto di intima fiducia mentale e fisica!

Preciso che condivido pienamente le nuove direttive impartite ai medici di Medicina Generale e degli ospedali dalle autorità sanitarie che sono necessarie per evitare, per quanto più possibile, tante “morti eroiche” ed il persistere della pandemia. La speranza è che, quando questa pandemia sarà passata, perché passerà, si rivedano le norme e si riprenda quel cammino verso un nuovo umanesimo, che dovrà coinvolgere tantissimi altri aspetti anche non strettamente sanitari della vita quotidiana di tutti.

Questa è la strada del futuro! Almeno, credo.

A cura del prof. Lorenzo Pellegrino, Manfredonia 11 maggio 2020.

(per StatoQuotidiano.it)