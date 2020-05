LAB Libera Foggia: antimafia a confronto con Gatti e Giannella

Giovedì 14 maggio, alle ore 18.15

Foggia, 11 maggio 2020., in diretta sulla pagina Facebook di Libera Foggia, terzo e speciale appuntamento del progetto Lab Libera Foggia. Durante la diretta, infatti, i presidi del Coordinamento Provinciale di Libera di Foggia porranno le loro domande a. Insieme si proverà a ricostruire un quadro delle mafie di Capitanata in questo particolare momento storico ma anche i possibili scenari dell’antimafia, dal punto di vista repressivo e sociale, che questa emergenza ci porrà davanti.

A coordinare e moderare l’incontro ci sarà Daniela Marcone, vice-presidente di Libera.

COS’è LAB LIBERA FOGGIA:

In questo tempo anomalo e di grandi cambiamenti delle abitudini sociali e aggregative le mafie non si fermano e continuano a riorganizzarsi, come abbiamo potuto assodare proprio nella città di Foggia. Il rischio di non accorgersi delle nuove dinamiche che si consolidano con il protrarsi della distanza sociale è forte, così come quello di allentare le reti di una comunità già fortemente minacciata dalla prepotenza mafiosa e dalle tante problematiche che la affliggono.

Come Coordinamento provinciale di Libera riteniamo importante tenere i fari accesi su ciò che avviene nel nostro territorio, provando, con gli strumenti a disposizione in questa situazione, a confrontarci, lanciare spunti di riflessione ed immaginare nuovi progetti. Abbiamo pensato, quindi, ad un laboratorio a distanza, “Lab Libera Foggia”, un contenitore di idee e di analisi, con incontri aperti sui social, momenti di formazione interni alla rete di Libera e lavori creativi che valorizzino l’impegno profuso in questi mesi e che preparino la nostra terra al dopo quarantena.