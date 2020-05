, 11 maggio 2020. Protesta stamani a Foggia, all’esterno della sede dell’Asl, dei volontari delle associazioni che lavorano come 118 e chiedono l’internalizzazione “come fatto per i dipendenti di Sanitaservice”. Il prossimo 30 giugno 2020 prevista la scadenza della proroga del contratto, e al momento non ci sono notizie su rinnovi o decisioni contrattuali.

