Puglia: ancora nubi stratiformi in transito. Caldo nella Capitanata

LUNEDÌ: la circolazione sinottica a scala mediterranea permane improntata all’afflusso di correnti miti e umide di estrazione subtropicale, ancora associate al transito di sterile nuvolosità di tipo stratiforme su Molise, Basilicata e Puglia, più estesa e compatta nella prima parte del giorno; attesi, dunque, cieli diffusamente velati, specie al mattino, ma senza fenomeni degni di nota. In serata locali addensamenti nuvolosi su Lagonegrese e Isernino, ampie schiarite altrove. Temperature in nuovo rialzo su Capitanata e fascia adriatica: massime fino ai 28-30°C sul Tavoliere delle Puglie e nelle aree interne pianeggianti della BAT e del Barese: decisamente più contenuti i valori diurni sul basso Salento. Venti meridionali, fino a tesi di Scirocco su Salento e Canale d’Otranto, deboli o moderati di Ostro e Libeccio altrove. Mari molto mossi.

Martedì 12 Maggio

Giornata stabile e soleggiata, salvo annuvolamenti su Lucania tirrenica e Ovest Molise

MARTEDÌ: il rinforzo del promontorio subtropicale è garanzia di condizioni di generale stabilità atmosferica sulle regioni meridionali, in un contesto termico decisamente mite per la stagione. Giornata ampiamente soleggiata su Molise, Basilicata e Puglia, eccezion fatta per locali addensamenti su Lagonegrese, Pollino occidentale, Matese, Isernino e, a carattere isolato, tra Murge e Subappennino dauno, comunque senza effetti di sorta. Temperature in ulteriore rialzo su Salento e Materano. Venti meridionali. Mari mossi.

Mercoledì 13 Maggio

Stabilità, velature in transito e caldo fuori stagione

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull’Appennino, litorale ionico e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul materano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare mosso.

fonte: 3bmeteo.com