SARS-CoV-2 Special Works Srl Manfredonia “Ecco una macchina per l’atomizzazione e nebulizzazione disinfettanti”

Manfredonia, 11 maggio 2020. La Special Works Srl, vista l’emergenza COVID-19 ha progettato, e realizzato una macchina per l’atomizzazione e nebulizzazione di disinfettanti per fronteggiare l’epidemia da SARS CoVid 2. La macchina è composta da un carrello con Atomizzatore con lancia nebulizzante alimentato da corrente 220 volt. Questa macchina è finalizzata ad Aziende che hanno la necessità di eseguire giornalmente la sanificazione dei propri locali a fine turno di lavoro. Per tale motivo la Special Works Srl, oltre a fornire il servizio di Sanificazione Certificato, ha deciso di commercializzare e noleggiare questa apparecchiatura ad aziende del settore.

Caratteristiche:

Alimentazionne 220V;

Serbatoio estraibile da 25 Lt;

Atomizzatore capace di erogare 7.5 listi di disinfettante;

Lancia nebulizzante per rifiniture.

TEMPI DI CONSEGNA 60gg DALL’ORDINE.

chiedi preventivo