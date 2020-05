Sgarbi durissimo “Per lo Stato italiano Silvia Romano vale più di Aldo Moro”

. “Per lo Stato italiano Silvia Romano vale più di Aldo Moro, lo dicono i fatti: Moro è morto perché le istituzioni decisero di non trattare coi terroristi, mentre in questo caso il governo ha dato 4 milioni ai carcerieri islamici. Abbiamo finanziato chi combatte l’occidente: siamo diventati complici degli jihadisti”. E’ quanto ha dettoin un’intervista a Libero, suscitando numerose polemiche per l’intervento. “Si tratta di una vittoria umana, è chiaro, come si fa a non essere contenti della liberazione?”. Lo riporta “ Il Secolo d’Italia “.