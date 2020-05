“Sospensione del Cosap, più spazio per gli esercizi con tavoli esterni”

Si svolgerà domani il consiglio comunale sull’emergenza Covid-19 che sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom. Oltre che per il 10 maggio, la ripresa delle attività del consiglio online prevede quella del 14 maggio (confermata) e del 19 maggio. Si discuterà, dopo il primo dibattito monotematico, di debiti fuori bilancio e di mozioni. In questi giorni sono andate in videoconferenza le commissioni consiliari, quello di domani sarà il primo consiglio dopo il lockdown con un nuovo assessore alle attività economiche,che farà il suo esordio in questo ruolo. “

Le iniziative messe in campo di supporto alle attività commerciali riguardano gli sgravi delle tasse, si sta lavorando “sulla sospensione del Cosap e della Tari. L’idea è quella di poter ampliare il suolo disponibile per chi ha degli spazi esterni al proprio locale poiché le misure di distanziamento sociali ne riduranno il numero, se si potrà fare qualcosa anche all’interno di questo si stanno occupando i tecnici perché si tratta di fare un’analisi categoria per categoria”. Ruscillo si augura che i protocolli di sicurezza riguardino le mascherine, le distanze e non anche il plexiglass, eventualmente, “perché ritengo, ma questa non è mia competenza, che verrebbe meno anche il motivo di uscire, di andare fuori con gli altri, sarebbe a questo punto meglio l’asporto”.

Le pressioni sulle riaperture non sono mancate, per esempio gli esercenti dei mercati rionali chiedevano di poter tornare al più presto ai loro posti: “Nonostante fosse possibile per loro la vendita di beni di prima necessità abbiamo deciso di chiuderli, nel constatare com’è andata la ripartenza del 4 maggio sono molto soddisfatta, ne sono contenti i fruitori per come possono fare la spesa, inoltre in questo modo c’è più concorrenza sui prezzi”. Durante la prima fase dell’emergenza si è svolto uno scontro fra pasticcerie e panifici in quanto le prime rivendicavano la possibilità di vendere gli stessi dolci che si stavano attrezzando a sfornare i commercianti concorrenti, questo anche in vista della riapertura. L’assessore con un’ordinanza ha chiarito chi potesse vendere cosa, rimettendo ordine nel caos che si era creato, una precisazione ben evidenziata a Stato Quotidiano nei vari colloqui con i commercianti.

A tal proposito Ruscillo precisa: “Se c’è una cosa di cui non abbiamo bisogno è la confusione, si era detto, per esempio, che dalla fine di aprile si poteva fare l’asporto, poi per il 1° maggio la Regione ha deciso che non si poteva fare ma, nel frattempo, le pasticcerie avevano chiamato il personale e preparato il necessario, qualcuno ci ha perso per questa decisione in un giorno di festa in cui era previsto l’asporto e il cambio di decisione non è arrivato a tutti con tempestività”. Ritiene che debba finire il lockdown anche parrucchieri e ristoranti, “stiamo facendo una battaglia per questo, ma anche qui è poco chiaro il come, la Regione fa l’ordinanza per il 18 maggio con il suoi protocolli ma non si sa se saranno quelli validi”. Secondo le ultime decisioni per estetisti, parrucchieri, bar e ristoranti, c’è il via libera del Governo alla ripresa in base alle esigenze territoriali nell’attesa delle linee guida.

Una recente richiesta di alcuni commercianti di Corso Roma ha sottolineato che la pista ciclabile in costruzione potrebbe essere un limite per i commercianti, sia per i parcheggi, sia perché ci sono delle scuole nelle vicinanze. “Non mi è arrivata questa lamentela, devo dire, credo che ormai la pista ciclabile sia avviata, si tratta solo di velocizzare i lavori, poi in questo periodo a Foggia sono diventati tutti sportivi, vedo molta più gente in bici”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 11 maggio 2020