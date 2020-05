“Ti stimo e sei il mio migliore amico ma Lui è migliore di te”. Ciao Alfredo

Manfredonia, 11 maggio 2020. E’ tornato alla casa del padre in questo periodo di strana emergenza sanitaria. E’ andato via in silenzio senza il minimo rumore come ha fatto da sempre in casa, in famiglia, nel mondo del lavoro e nel partito. Così come il suo funerale conclusosi con un semplice ma sentito applauso. Senza il maledetto Coronavirus, per l’ultimo saluto ad Alfredo avremmo riempito la Cattedrale, piazza Giovanni XXIII e tutto il circondario con tanti amici, colleghi ed ex, compagni di partito e non che lo hanno amato come un fratello. Tante buone azioni, tante lotte, tanti anni di instancabile lavoro e di meritati successi ma senza gloria. Si perché Alfredo lasciava ad altri i meriti. Sempre in seconda fila per accontentare gli amici, i deboli o semplicemente chi gli sapeva dire grazie.

“Buono buono buono, tanto buono ..”. Secondo me fare del bene lo stimolava e gli dava più ragione di vivere.

Ho conosciuto Alfredo nell’ufficio del Comune di Manfredonia, sede distaccata in via Orto Sdanga. Mi è stato presentato dal mio migliore amico d’infanzia con una singolare esternazione “Ti stimo e sei il mio migliore amico ma Lui è migliore di te, non te la prendere e ti voglio bene” . Ci ho scherzato subito ma dopo breve frequentazione ho capito che era persona speciale.

(Vittorio, Manfredonia 11 maggio 2020)