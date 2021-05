Artisti ai tempi del covid: Michele Palano e l’arte aromatica del Caffè. “Non bisogna mollare”

Foggia, 11 maggio 2021. Michele Palano, artista salentino molto affezionato alla Capitanata, proprio quest’anno celebra i cinquant’anni della sua arte. L’autore nasce a Martano, provincia di Lecce, dove inizia la sua carriera in età adolescenziale, non appena sperimenta le prime pennellate su di un canovaccio bianco della madre, da lui intelaiato.

Prosegue nell’istituto d’arte leccese ‘’G. Pellegrino”, dove ha avuto occasione di approfondire la sua grande passione. Ma è solo attraverso la tecnica innovativa dell’arte aromatica del Caffè, che Palano raggiungerà il cuore delle persone. Infatti la sua specialità è “l’aromatic painting”, un connubio artistico unico con la bevanda più amata non solo dagli italiani, ma anche nel resto del mondo.

All’artista salentino sicuramente va il merito, grazie alle sue numerose esibizioni dal vivo ed esposizioni, di aver suscitato l’interesse verso l’arte, anche da parte di chi ne era abbastanza distante, soprattutto dei più giovani. Una tecnica in grado di suscitare l’interesse dei ragazzi, creando anche dei percorsi educativi legati al mondo della preziosa bevanda. Egli stesso descrive i suoi dipinti come opere multisensoriali, infatti partendo dal profumo del Caffè, attraversano anche l’immaginazione di chi ha il piacere di ammirare le sue opere. Aromatic painting che diventa quindi nuovo modo di comunicare attraverso l’arte, decisamente più accattivante, diretto all’attenzione degli spettatori di tutte le età.

Palano ci racconta così la sua esperienza durante i primi mesi di pandemia:

“Durante il primo periodo pandemico del 2020 ho trovato il modo di partecipare ad una bella trasmissione estiva riguardante i castelli di Corigliano Calabro, al programma Radici, su Telemia.

Poi sono stato coinvolto presso Le Castelle, Crotone. Per restare attivo, nonostante il blocco, sono riuscito a ritagliare degli spazi mediatici anche su emittenti locali e nazionali.

Malgrado le difficoltà ho mantenuto vivo l’interesse nelle mie opere, soprattutto grazie ai social. Sono uno strumento molto positivo, particolarmente in questo periodo.

L’ arte per me è come una missione, al di là dell’aspetto remunerativo.

Qualsiasi occasione, qualsiasi opportunità può essere buona, non solo nei musei. È importante avere buon spirito d’osservazione, se si espone poi si raggiunge un obiettivo superiore. Con l’arte si vive meglio: Chi ha la possibilità di gustarla, realizzarla, ammirarla, ha anche più voglia di fare. L’arte è come l’amore niente prende e niente dà.”

Palano ricorda la sua esibizione con “Biro e Caffè” nel 2014 a Foggia, presso la Pinacoteca comunale, con affetto e nostalgia: “I responsabili della Caffè Duetto mi hanno fatto conoscere anche Ascoli Satriano nel 2014, sede della Caffè Duetto, bellissimo luogo. Sono stati molto gentili, cordiali. La Dottoressa Fazia inoltre è stata molto disponibile, davvero un’ ottima organizzazione da parte dell’assessorato alla Cultura.

A Foggia ho trovato un’accoglienza positiva, eccezionale, spero di tornarci presto”.

L’artista salentino ha inoltre dedicato una sua creazione al periodo che stiamo vivendo:

“L’opera “Pandemia” è realizzata con dei cuori, che rappresentano gli affetti sottratti. Costruzione fatta quindi con una serie di cuori, un abbraccio globale, quello che davamo per scontato, ma invece ne siamo stati privati. Abbiamo guadagnato probabilmente maggiori affetti familiari, riscoprendo il valore della famiglia”.

A CURA di Gianluigi Cutillo, Foggia 11 maggio 2021