Foggia. Solo in 5 alla seduta online del consiglio comunale, domani altra prova

La giunta c’è, il sindaco Landella è dimissionario, oggi non c’era il consiglio comunale convocato per surroghe e supplenze. Solo 5 consiglieri alla seduta online che non è stata nemmeno trasmessa. Hanno accettato il subentro ai sospesi e dimissionari Sonia Ruscillo, Giorgia Poppa, Michy Sepalone, Eugenio Iorio, e Antonio Annecchino.

Il capogruppo della Lega Paolo La Torre commenta: “Domani sarà importante capire se ci sono i numeri, se non ci fossero vuol dire che non ci sono le condizioni politiche per andare avanti, a prescindere da quello che vuol fare il sindaco. Preciso che quello della surroga è un atto dovuto”.

I partiti hanno disertato la seduta di oggi, a parte La Torre, assenti sia Fi che Fdi. Si attendono le ulteriori specifiche indicazioni delle segreterie in vista del pomeriggio di domani per la seconda convocazione, o si seguirà, probabilmente, quanto deciso dal partito del sindaco Landella