Il Tar ha accolto il ricorso della candidata alle regionali Teresa Cicolella

Il Tar ha accolto il ricorso di Teresa Cicolella, la candidata al consiglio regionale di Cerignola esclusa dall’elezione il 30 ottobre scorso, sentita la commissione elettorale.

“In attesa della sentenza definitiva sul nostro giudizio – scrive Cicolella- che verrà emessa con ogni probabilità all’esito dell’udienza dell’8 luglio prossimo, il TAR di Bari si è già pronunciato accogliendo totalmente l’interpretazione normativa fornita in giudizio anche dai miei avvocati nonché demandando al Prefetto di Bari la correzione dei risultati elettorali”.

Cicolella commenta: “Senza il grandissimo sostegno della segreteria cittadina del Partito Democratico Cerignola, della Federazione Provinciale e dei tanti amici della Provincia che mi hanno sempre incitata ad andare avanti in questa battaglia, tutto ciò non sarebbe stato nemmeno lontanamente possibile. Noi non abbiamo mai mollato. Abbiamo lottato con i denti durante la competizione elettorale per dare una voce seria e credibile al nostro territorio e abbiamo lottato con la stessa passione nelle aule di tribunale per vedere riconosciuto il nostro diritto a sedere in Consiglio Regionale”.