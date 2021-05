L’appello di Russetti: “Stallo amministrativo esiziale, tregua di 8 mesi”

Contribuire a dirimere la situazione in cui è “avviluppato” il Comune di Foggia fra consiglieri di minoranza che cercano di dimettersi, le dimissioni del sindaco a “efficacia differita sino al 24 maggio, la valutazione dei gruppi consiliari di considerare terminata questa esperienza amministrativa. Parte da questi 3 punti la proposta dell’assessore agli affari legali, contratti e appalti Salvatore Russetti. Alla seconda vigilia del consiglio comunale riconvocato domani pomeriggio, ha scritto in una pec ai consiglieri comunali. “Lo stallo amministrativo può divenire esiziale per la comunità cittadina ove si protraesse”, dice il neoassessore, “uno stallo” di cui sindaco, maggioranza e opposizione devono prendere contezza oltre i “puerili rimpalli” di responsabilità.

“Si stabilisca una tregua istituzionale- questo è l’appello- necessaria alla serenità operativa della giunta nell’interesse della collettività, stabilendo 8 mesi per tale compito”.

Aggiunge che tale compito fu deliberato dagli organi politici proponenti il mutamento della giunta assessorile appena un mese addietro, “da ritenersi di per sé di natura eccezionale e perciò necessariamente limitato nel tempo”.

A fine anno poi si saprà l’esito del lavoro della Commissione e anche di inchieste giudiziarie. La precisazione nel finale: “La presente proposta non è stata concordata con sindaco e altri assessori in quanto non concerne la delega assessorile conferitami”.