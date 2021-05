Mafia Garganica, spunta il primo pentito: il narcotrafficante Della Malva

Manfredonia, 11/05/2021 – Il suo pentimento vale doppio. Innanzitutto perché è il primo collaboratore di giustizia della mafia garganica. In secondo luogo perché a fine aprile è stato arrestato (ancora una volta) nell’ambito del procedimento in cui sono finiti in carcere l’ex gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello.

Danilo Pietro Della Malva, 35 anni, di Vieste, ha da poco deciso di pentirsi. E la mafia garganica trema, dal momento che l’uomo è ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari il promotore di una associazione finalizzata al traffico di droga, alla guida di un pericoloso gruppo criminale attivo in provincia di Foggia, soprattutto nel Gargano. Chissà quanto ha da raccontare.

La circostanza è emersa ieri nel corso del processo che si sta celebrando con rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Bari, Rossana De Cristofaro, denominato «Neve di marzo».

Quello in cui Della Malva è imputato per traffico di droga. Collegato con l’aula bunker di Bitonto dal carcere in cui è detenuto, Della Malva ha spiazzato tutti con dichiarazioni spontanee in cui sostanzialmente ha chiesto scusa per i reati che ha commesso in passato, annunciando di volere cambiare vita. (gazzettamezzogiorno)