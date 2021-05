Scuola Puglia, ricorso al Tar contro la DaD “Una scusa per le inefficienze”

A tal proposito il movimento “Priorità alla Scuola Puglia” ha spiegato in una lettera aperta le ragioni del provvedimento. “L’8 maggio scorso, alcune associazioni, comitati e singole persone hanno depositato presso il TAR un ricorso per ripristinare in Puglia gli stessi principi applicati alla Scuola italiana dal DL 52/2021. Le ragioni della nostra ‘battaglia’ risiedono sull’idea che la cosiddetta libera scelta della scuola, abbia lo scopo di nascondere le deficienze del sistema che ruota intorno alla scuola pugliese: ovvero l’assenza di tracciamento e screening periodici e gli inesistenti investimenti dei trasporti, come peraltro ha riconosciuto con encomiabile candore lo stesso Presidente Emiliano in una recente dichiarazione”.

“Speriamo – concludono – di aver chiarito finalmente il nostro pensiero nell’augurio che tornino presto serenità e normalità nella scuola pugliese, che ha bisogno di investimenti, dedizione, potenziamento e non certo deresponsabilizzazione istituzionale, come avvenuto con l’introduzione della scuola a scelta”. L’udienza per la decisione finale si terrà il 19 maggio. (ilquotidianoitaliano)