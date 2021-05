Vaccini, Pfizer “contro” la Puglia “Seconda dose va fatta dopo 21 giorni”

A dichiararlo è Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia. Il monito potrebbe stravolgere i piano di diverse regioni, tra cui la Puglia stessa, che hanno allungato in questi giorni la data del richiamo, come disposto dal Comitato Tecnico Scientifico, per avere più vaccini a disposizione e aumentare la fascia di popolazione coperta dalla prima dose.