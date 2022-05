Bimbo 3 anni salvato ai Riuniti di Foggia: aveva ingerito plastica

FOGGIA, 11/05/2022 – (ismews) Un bimbo di tre anni di Campomarino avrebbe rischiato di morire a causa di un anello di plastica ingerito per sbaglio e calcificato nel polmone.

I medici del San Timoteo di Termoli, dopo un controllo di massima senza esami diagnostici, lo avrebbero rimandato a casa sostenendo che le perdite di sangue dalla bocca dipendessero dalla gola scorticata. Nei giorni seguenti non ci sono stati miglioramenti, anzi: il bambino avrebbe manifestato occhiaie nere e profonde e respiro irregolare, come se avesse una forte asma. Il pediatra ha consigliato dunque di fare una radiografia toracica, effettuata al Vietri di Larino, dalla quale è emerso che aveva effettivamente ingerito qualcosa.

Da lì la decisione di rivolgersi a una struttura fuori regione: l’ospedale Riuniti, a Foggia, dove a differenza di Termoli era possibile effettuare l’endoscopia. Mercoledì scorso il bambino è stato sottoposto agli esami diagnostici, ricoverato con urgenza in pediatria, ed è stato fissato l’intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo, operazione non semplice: venerdì, al primo tentativo, non è infatti riuscita in quanto l’anellino di plastica si era calcificato nel polmone. Sabato il secondo tentativo, stavolta riuscito: il bimbo ora è fuori pericolo e sta facendo riabilitazione e una terapia antibiotica importante, perché l’infezione era grave. “Però – spiega la madre – la cosa che mi ha spaventata di più è stato sapere, per bocca dei medici di Foggia, che mio figlio sarebbe potuto morire, anche nel sonno, anche senza altre manifestazioni di malessere al di là di quelle che già presentava. (isnews)