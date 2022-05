Concessioni balneari, scontro nel Governo: ipotesi 5 anni di proroga

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/05/2022 – (unionesarda) Il disegno di legge sulla Concorrenza si blocca di nuovo, ancora una volta per le concessioni balneari.

E’ infatti l’articolo 2 del ddl che disciplina settori come la gestione dei rifiuti, le concessioni del gas naturale, i trasporti locali, i servizi pubblici, una maggiore liberalizzazione dei farmaci equivalenti, il punto dello scontro. Il Governo lavora sull’ipotesi bandi subito per l’assegnazione delle spiagge ancora disponibili e proroga di cinque anni delle concessioni balneari in essere. Ma mentre Lega e Forza Italia si sono subito dichiarate favorevoli, fuoco incrociato del M5s e anche delle associazioni ambientaliste.

Il Carroccio vorrebbe modificare il testo licenziato dal Governo, che punta a ripristinare le gare, con un emendamento che prevede una proroga di 5 anni dell’entrata in vigore del nuovo sistema della messa a gara delle concessioni balneari e una prelazione per i vecchi concessionari. Il Movimento Cinquestelle invece difende la formulazione dell’articolo così come uscita dal Consiglio dei Ministri. Anche perché, sostengono i pentastellati, una nuova proroga del vecchio regime significa mandare l’Italia in infrazione e perdere i soldi del Next Generation EU. (unionesarda)