Condannato per usura, truffa e rapina: arrestato foggiano in Francia

FOGGIA, 11/05/2022 – (lagazzettatorinese) Un imprenditore edile cuneese di 67 anni, D.G., è stato arrestato dalla polizia francese a Mentone, in Costa Azzurra.

Da alcuni mesi si era nascosto dopo una condanna definitiva della Corte di Appello di Torino a 7 anni per usura, truffa, rapina. L’attività investigativa per catturare il latitante è stata condotta dalla Squadra Mobile di Cuneo. Con il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia e la polizia francese. Il saluzzese, originario della provincia di Foggia, è stato rintracciato grazie all’auto a noleggio, che era sul lungomare francese. parcheggiata sempre in luoghi diversi.

L’auto a bordo aveva anche un Gps satellitare. L’uomo, che in passato ha avuto condanne anche per criminalità organizzata, è stato arrestato dalla polizia francese. Ora è in carcere in attesa di estradizione, per scontare la pena in Italia. (lagazzettatorinese)