Dalla Puglia all’Islanda a difendere l’Europa su un F-35 “foggiano”

FOGGIA, 11/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il suo nome è Francesco e il suo alias, il suo nickname, è «Jag» ed è originario di Acquaviva delle Fonti, alle porte di Bari. Di lui non possiamo rivelarvi molto di più.

Fonte:difesa

Ne va della sicurezza dei Paesi Nato, della sicurezza dell’Europa del Nord, del nostro Paese, nonché di quella sua e della sua famiglia. Perché Francesco – Jag è un pilota militare e, in questo momento, a bordo di un cacciabombardiere F-35 di ultima generazione, è in missione in Islanda per proteggere il «fianco Nord» del Vecchio continente. L’Islanda, infatti, è sì un Paese dell’Alleanza ma è privo di assetti difensivi. Così, nei giorni scorsi, per la settima volta nella storia (la prima fu nel 2013), la bandiera italiana è stata issata nella base aerea di Keflavik, lì dove sono atterrati quattro velivoli del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola (Foggia).

Fonte: difesa

Assieme a Francesco – Jag, fanno parte della Task Force Air Iceland circa 130 persone. Questa è la prima volta di questi F-35, fortezze volanti dal costo stimato in 80 milioni di euro ciascuno. È la prima volta di una missione tanto lunga (sessanta giorni circa). E, ovviamente, è la prima volta di una missione tanto delicata nel bel mezzo di una guerra, alle porte dell’Ue. Come spiegano fonti dell’Aeronautica militare, ogni giorno, 24 ore su 24, uomini e donne della Task Force dovranno «sorvegliare ed eventualmente intercettare, mediante gli F-35A in allarme, aeromobili non identificati o che rappresentino una potenziale minaccia». (gazzettamezzogiorno)