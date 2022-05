FOGGIA, 11/05/2022 – (repubblica) È nata a Erba (Como) ma vive a Foggia da quando era ragazzina: “Una città sfortunatissima ma con un territorio meraviglioso”. Il matrimonio con il rocker di Firenze, l’amore per il pianoforte e Puccini, la passione per Rino Gaetano oltre che – naturalmente – per i Litfiba.

Gianna Fratta: "Dirigo orchestre in tutto il mondo ma con Pelù fui estenuante. E lui mi disse: Sposami" Gianna Fratta ha 48 anni, vive a Foggia quando non è in giro per il mondo

È titolare di cattedra di elementi di composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, visiting professor alla Sungshin University di Seoul (Corea del Sud) in cui è docente di pianoforte e Opera Workshop, oltreché docente ospite per master classes in varie università nel mondo.