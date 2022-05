Manfredonia: assegnati oltre 4 mln di euro per 3 progetti, ecco quali

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/05/2022 – Assegnati al Comune di Manfredonia 4,265 milioni di euro per tre progetti di “Inclusione e coesione: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” finanziate dall’Unione Europea con “NextGeneration Eu”.

Trattasi di risorse ottenute partecipando ad un bando del PNRR e frutto di un lavoro tecnico-amministrativo portato avanti nei primi 5 mesi dall’Amministrazione comunale Rotice, capace di candidare al 30 aprile ben 18 progetti per un totale di 17,5 milioni di euro.

– Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, con un importo pari a 2.460.000 € da attuare per la riqualificazione dell’immobile dell’Ex Mattatoio sito in Via Di Vittorio (Delibera di Giunta n.57 del 28 marzo 2022);