Manfredonia, “Inferno”: si gira anche nell’Abbazia di San Leonardo

Prodotto da Run film e Nuovo Teatro con Rai Cinema e con il contributo della Regione Campania e del Ministero dei Beni culturali, Palladino oltre a San Leonardo ha scelto come set del suo film anche Monte Sant’Angelo e Mattinata in Puglia e Benevento e Napoli in Campania. Nel cast Toni Servillo, Nino d’Angelo, Alessandro Haber, Giovanni Esposito, Sergio Rubini. La Puglia, e in particolare il Gargano, si confermano come set apprezzati dalle produzioni cinematografiche, infatti, grazie al sostegno dell’Apulia Film Commission, negli ultimi anni sono stati scelta da tante altre importanti produzioni.