Mazzette da boss mafia del Gargano, Chiariello libero dopo 13 mesi

FOGGIA, 11/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) La condanna in primo grado a 9 anni e 8 mesi per la presunta corruzione giudiziaria nel Tribunale di Bari ha «attenuato» le esigenze di custodia cautelare nei confronti dell’avvocato barese Giancarlo Chiariello.

E così nella serata di lunedì il legale barese è tornato libero dopo quasi tre mesi di carcere e otto di arresti domiciliari: il gup Laura Liguori ha accolto la richiesta dei difensori e ha sostituito la custodia cautelare con l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio della professione. Chiariello, 71 anni a ottobre, è stato arrestato il 24 aprile 2021 insieme all’ex gip Giuseppe De Benedictis, insieme al quale è accusato di corruzione in atti giudiziari (con l’aggravante di aver favorito un clan mafioso) per aver truccato almeno tre procedimenti penali: sono le tangenti che Chiariello avrebbe pagato all’ex magistrato in cambio della scarcerazione di propri clienti. Tra questi anche dal pregiudicato (oggi pentito) D. P. D. M. boss della mafia di Vieste sul Gargano. (gazzettamezzogiorno)