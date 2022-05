Riciclaggio, a Manfredonia sequestrati 2 appartamenti e 5 locali commerciali

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/05/2022 – (cronachemaceratesi) Inchiesta sul riciclaggio, uno dei professionisti indagati eredita contanti, case e terreni dai genitori. Scatta il sequestro per un totale di 500mila euro.

E’ un altro passaggio della maxi inchiesta K2 della Guardia di finanza di Macerata che un anno fa aveva portato alla scoperta di una colossale frode fiscale che coinvolgeva 300 persone in tutta Italia. Alla fine di gennaio poi l’epilogo, le Fiamme gialle avevano dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Macerata per 4,2 milioni a carico di 13 professionisti tra avvocati, commercialisti e imprenditori ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dal carattere della “transnazionalità”.

Con il provvedimento di gennaio erano finiti sotto sequestro diversi immobili. Per tre degli indagati due appartamenti e quattro locali commerciali a Foggia e un appartamento a Montecatini Terme. Per un altro indagato: erano stati sequestrati due appartamenti e 5 locali commerciali a Manfredonia, del valore stimato di oltre mezzo milione di euro che risultano di una società riconducibile all’uomo e che sarebbero frutto del riciclaggio di denaro realizzato attraverso fittizie triangolazioni finanziarie con la Bulgaria. Sotto sequestro anche otto terreni agricoli per oltre 30mila metri quadrati, nei comuni di Foggia e Ordona, una Bmw Serie 2, quote societarie relative a 5 imprese con sede a Foggia, Milano e Roma. Bloccati conto correnti e una cassetta di sicurezza su 54 istituti di credito. (cronachemaceratesi)