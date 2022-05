Rotice: “E’ Maria Pia Brigida, 12 anni, il mini sindaco della città”

Ora, a conclusione dell’iter progettuale vi è stata l’istituzione di un vero e proprio Consiglio Comunale dei Giovani composto da 20 ragazzi, con la possibilità di far apprendere agli studenti il funzionamento della macchina amministrativa, di assistere e partecipare come “eletti” ad un vero Consiglio, sperimentando in prima persona come si svolgono interventi e discussioni in Aula e come vengono portate avanti le proposte di opere ed iniziative per il bene e l’interesse del Comune. Dalle proposte di delibera del Consiglio dei ragazzi, vi sarà una che sarà democraticamente votata e proposta al vaglio del Consiglio comunale.