Troia celebra il Cavaliere Oscuro con la Batmobile di Jack Poliseno

Statoquotidiano.it, Troia (Fg), 11 maggio 2022 – È ormai quasi ultimata l’ultima, grande opera di Jack Poliseno, l’artista e grande appassionato di cinema e fumetti originario di Troia. Si tratta della mastodontica Batmobile, direttamente dalla serie animata di Batman, datata 1992.

Non solo un modo per celebrare il Cavaliere Oscuro, dato che quest’anno ricorre l’ottantatreesimo anniversario dalla creazione ad opera di Bob Kane e Bill Finger, ma anche un’occasione per ricordare buone pratiche come il riciclo.

Infatti la Batmobile è stata interamente creata con materiali riciclati, soprattutto cartoni di attività commerciali locali, lavorati con cura e maestria da Jack. Mancano ancora pochi dettagli come le ruote e poi tutto sarà pronto per la mostra dedicata a Batman, promossa dal Comune di Troia e prevista quest’estate. Un evento unico nel suo genere, soprattutto molto originale, per un territorio che spesso ha mostrato incertezza verso il tema comics.

“L’opera è stata realizzata per il 90% con materiali riciclati, soprattutto cartoni riciclati, tranne che per qualche piccolo componente che ho dovuto acquistare per forza di cose, come la creazione dei connettori esterni. Bisogna lanciare il messaggio che il riciclo non è una cosa noiosa, ma può diventare anche qualcosa di emozionante”, sottolinea l’artista originario di Troia.

“Si tratta di un evento organizzato per le famiglie ma non solo. Voglio che tutti riescano a capire che l’arte del fumetto non è arte adolescenziale. Purtroppo si tratta di un cliché che caratterizza noi italiani e vorrei estirparlo. Nel resto del mondo l’arte del fumetto è vista come arte di altissimo livello, basti pensare al Giappone. Le famiglie potranno farsi fotografie vicino all’opera, il tutto è pensato anche per un rilancio turistico della città. Con tre anni di chiusure tutti speriamo di poter tornare alla normalità”, conclude Jack Poliseno a Statoquotidiano.it, riferendosi alla mostra programmata per il mese di Luglio.

Link Video:

https://fb.watch/cXuy0ZSV6a/

A cura di Gianluigi Cutillo, 11 maggio 2022