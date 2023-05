Calcio: volge al termine la stagione 2022-2023

La lunga stagione calcistica 2022-2023 volge ormai al termine. Per quanto riguarda il campionato di Serie B, sono da segnalare le due squadre promosse senza bisogno dei playoff, cioè il Frosinone di Fabio Grosso e il Genoa di Alberto Gilardino.

Il Grifone torna in massima divisione dopo un solo anno in cadetteria, mentre la formazione ciociara ritorna in A dopo quattro stagioni di B. Era infatti il campionato 2018-2019, quando il Frosinone dopo una sola stagione arrivò 19esimo retrocedendo in cadetteria, per restarvi quattro anni. Discorso a parte per le squadre che dovranno affrontare i play-off, il cui turno preliminare è previsto per il 26 e il 27 maggio prossimo.

Serie A e Coppe: il calendario che conclude la lunga stagione 2022-2023

Le squadre coinvolte tra campionato e coppe saranno chiamate a un ultimo prolungato tour de force. Come sappiamo si è trattato di una stagione piuttosto anomala, iniziata lo scorso 14 agosto 2022, per poi fermarsi per quasi due mesi tra novembre e dicembre per via del Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina di Scaloni. Proprio come era avvenuto 36 anni fa, l’ultimo successo dell’Albiceleste al mondiale in Messico, sarà propedeutico per la vittoria del Napoli in campionato. Un’altra incredibile coincidenza riguarda il fatto che quell’anno la Cremonese arrivò in semifinale di Coppa Italia, proprio come è avvenuto quest’anno. A proposito di Coppa Italia, la finale tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano si disputerà mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La Viola torna quindi a giocarsi la Coppa Italia dopo 9 anni, era infatti il 3 maggio 2014, quando il Napoli di Rafa Benitez e la Fiorentina di Vincenzo Montella disputarono la finale per quella edizione. Ad avere la meglio fu proprio il Napoli di Benitez. La Fiorentina con 6 successi nella sua storia, potrebbe raggiungere la Lazio, che di coppe nazionali ne ha vinte proprio 7. L’ultimo successo dei nerazzurri risale invece alla passata edizione dove l’Inter vinse contro la Juventus di Max Allegri.

Le competizioni europee per le italiane

Sono arrivate in semifinale ben cinque squadre quest’anno per quanto riguarda le coppe europee. Il Milan dopo aver battuto il Napoli di Spalletti, deve ora affrontare l’Inter nel cosiddetto derby europeo di Milano. Juventus e Roma sono invece impegnate in Europa League e se dovessero batter rispettivamente il Leverkusen e il Siviglia, potremmo avere una finale tutta italiana per la seconda competizione europea, in ordine di importanza e di prestigio. Importante ricordare come per chi vince l’Europa League vi sia accesso diretto alla prossima edizione di Champions League. Detiene il trofeo proprio la Germania, visto che lo scorso anno fu l’Eintracht di Francoforte a vincere la competizione. Il Siviglia invece è la squadra con più trofei, con 6 vittorie, davanti a Inter, Liverpool e Juventus che ne contano invece tre. Resta da dire della Fiorentina in Conference League, competizione che è stata introdotta con successo lo scorso anno e che conta la vittoria proprio della Roma di José Mourinho. Vincenzo Italiano avrà quindi la possibilità di far rimanere il trofeo in Italia, una occasione da cogliere a tutti i costi.

Il punto sul campionato per la qualificazione in Champions League

Archiviato il discorso relativo alle competizioni europee, andiamo a vedere cosa potrebbe accadere nelle ultime gare di campionato di Serie A. Con la conquista del terzo scudetto del Napoli, restano disponibili tre posti per la prossima edizione di Champions League. Tuttavia ci sono alcune condizioni per cui anche arrivando quarti non sarebbe sufficiente come posizionamento per garantire la partecipazione alla prossima edizione della competizione. Infatti qualora la Roma di Mourinho dovesse vincere l’Europa League, pur arrivando sesta, otterrebbe uno dei quattro posti disponibili: ecco perché sarà importante arrivare secondi o terzi in campionato per Juventus, Lazio, Inter e Milan. Difficile ad oggi pensare che l’Atalanta di Gasperini possa centrare la qualificazione in Champions League, nonostante lo scontro diretto con l’Inter di Inzaghi in programma per la 37esima giornata di campionato. Tra i big match ci sono poi da segnalare anche un imperdibile Juventus-Milan, Napoli-Inter e Fiorentina-Roma, per citare solo le gare legate al discorso Champions ed Europa League e di interesse per quanto concerne le quote calcio in termini di betting.

Lotta salvezza per il campionato di Serie A

Ancora più difficile da prevedere è il discorso legato alla zona salvezza, dove la Cremonese di Ballardini potrebbe essere una delle squadre ancora capace di ottenere la salvezza, contro ogni tipo di pronostico. Le squadre coinvolte sono ancora diverse, con la Sampdoria che potrebbe retrocedere matematicamente con il prossimo turno e con Spezia, Verona e Lecce ancora coinvolte. Difficile però dire quale sarà l’esito finale, anche se Empoli e Salernitana sembrano aver ottenuto e raggiunto la cosiddetta comfort zone, che vale quindi la salvezza e la possibilità di disputare in massima divisione la prossima stagione 2023-2024. Sampdoria quasi certamente in B, con Genoa e Frosinone che invece tornano in Serie A. (nota stampa).