Concorso Agenzia Entrate per 900 tecnici anche a Foggia. Le date

FOGGIA – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario delle prove relative al concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 900 assistenti tecnici, indicando la sede di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale.

La prova tecnico-professionale avrà luogo in data 22 maggio 2023 e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza di alcune materie. Per i candidati seguirà anche una prova orale. I vincitori del concorso potranno essere assunti stabilmente negli uffici del territorio.

L’avviso delle Entrate informa sulle sedi d’esame, suddivise per regione o gruppi di regioni:

Regioni Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata: Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno 1, 71122 FOGGIA (FG), ore 9.30 cognomi da “ABA” a “INV” e ore 14.30 cognomi da “IOA” a “ZUZ”. Lo riporta il sito pmi.it