Foggia. Sovraindebitamento. Bruno Maizzi: “Per molte aziende situazione critica”

Foggia, 11 maggio 2023. Si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 maggio, presso la galleria del Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, le giornate informative dedicate ai

consumatori e alle imprese sulle problematiche relative al sovraindebitamento.

Gli esperti presenti in galleria forniranno informazioni e illustreranno gratuitamente gli aspetti salienti sulle possibilità offerte dall’organismo di Composizione di gestione della crisi finanziaria delle imprese e delle famiglie della Camera di Commercio di Foggia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto dalla stessa Camera di Commercio con le associazione dei consumatori Adiconsum e Movimento Consumatori di Foggia.

“Sono sempre più numerose sia le aziende che soffrono di sovraindebitamento per la crisi economica, sia le famiglie che non riescono a far fronte alle spese di gestione della vita quotidiana che non sanno come affrontare l’emergenza” afferma Bruno Maizzi, presidente del Movimento Consumatori di Foggia.

“Il nostro è un lavoro delicato che ha una rilevanza particolarmente significativa nel

campo dell’incidenza sociale, per questo proviamo a metterci a disposizione di chi vive

condizioni di disagio finanziari – evidenzia Giovanni d’Elia, presidente dell’Adiconsum di Foggia – Le giornate in Mongolfiera servono proprio a far conoscere tutti gli strumenti che possono intervenire a favore di chi è in situazione di difficoltà”.