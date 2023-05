Padre Pio: ecco il trailer ufficiale del film girato sul Gargano

MONTE SANT’ANGELO – (FOGGIA) Dopo una lunga attesa si può avere un primo sguardo alla performance di Shia LaBeouf nei panni di Padre Pio nel trailer del film biografico di Abel Ferrara.

Come riporta il sito movieplayer.it, Shia LaBeouf si cala nei panni di Francesco Forgione, presbitero e mistico italiano dell’Ordine dei frati minori cappuccini noto con il nome di Padre Pio. Forgione, originario di Pietrelcina, ottenne fama per le sue proprietà di taumaturgo e sperimentò le stimmate. Beatificato nel 1999, è stato proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002.

Una discesa tra gli inferi resa possibile soprattutto da una performance a cura di uno Shia LaBeouf sempre abile nel cogliere il momento giusto per pigiare sull’acceleratore della carica espressiva, rasentando l’over-acting, e quando invece sottostare alle regole del minimalismo, sospirando preghiere in latino, e limitarsi a piccoli gesti come quelli della benedizione e dell’eucarestia.

A fianco di Shia LaBeouf, Padre Pio vede nel cast Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio e Salvatore Ruocco. Abel Ferrara ha diretto il film, presentato lo scorso anno alla Mostra di Venezia 2022, da una sceneggiatura scritta insieme a Maurizio Braucci.

La gran parte delle scene del film sono state girate nel comune di Monte Sant’Angelo e San Marco la Catola in provincia di Foggia.